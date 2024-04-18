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01:06, 18 апреля 2024Силовые структуры

Названо количество осужденных за госизмену россиян в 2023 году

Верховный суд: в России в 2023 году за госизмену осудили 39 человек

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Российские суды в 2023 году приговорили 48 человек по статьям о государственной измене и шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Уточняется, что по статье 275 УК РФ («Государственная измена») суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 39 россиян и по статье 276 УК РФ («Шпионаж») — в отношении девяти иностранных граждан.

Еще двое были осуждены по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Агентство отмечает, что в 2022 году за государственную измену были осуждены 16 человек.

22 марта Ленинский районный суд Пензы арестовал местного жителя, проходящего по уголовному делу о госизмене в пользу Украины. Он передал иностранной разведке личные данные российских военных, участвующих в специальной военной операции.

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      Юлия Мискевич
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