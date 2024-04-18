Названо вечно модное платье

Vogue назвал вечно модным черное платье без бретелей

Фэшн-редакторы назвали один популярный в начале 2000-х фасон платья вечно модным. Соответствующий материал публикует испанская версия Vogue.

Речь идет о черном платье-футляре без бретелей, в котором звезда фильма «Барби» Марго Робби появилась на мероприятии Breakthrough Prize 2024 в Лос-Анджелесе, США. Данный наряд в разное время можно было встретить в гардеробах таких актрис, как Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер и Дженнифер Лопес, телезвезды Кайли Дженнер и манекенщицы Хейли Бибер.

В настоящее время эксперты посоветовали сочетать его с золотыми и серебряными украшениями, большими шарфами и шалями, кроссовками и рубашками, а также бомберами и пиджаками оверсайз.

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