Названы самые желанные мужчинами и женщинами виды секса

Мужчины чаще всего мечтают заняться анальным сексом, но практикуют другие виды интимной близости. Такие выводы публикует Daily Star со ссылкой на опрос британского интернет-сервиса Vivastreet.

В анонимном опросе приняли участие 13 тысяч мужчин и женщин из Великобритании. Авторы исследования выяснили, что большинство мужчин мечтают заняться с партнершей анальным сексом. Чуть менее желанными стали поза для секса втроем «Эйфелева башня», а также позиция «Баттерфляй», в которой партнерша находится сверху спиной к мужчине. Женщины наиболее желанной назвали позу «69».

Отмечается, что список позиций, которые участники опроса практиковали на самом деле, отличался от желаемого. Первым по популярности стал «догги стайл», его выбрали 30 процентов мужчин и женщин. Также в тройку лидеров попали миссионерская поза и поза «69».

Ранее эксперт по отношениям Хоуп Флинн назвала самые травмоопасные позы. По ее словам, чаще всего травмы случаются при занятиях любовью в позиции «по-собачьи».