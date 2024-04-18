Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 17 апреля 2024Забота о себе

Названы самые желанные мужчинами и женщинами виды секса

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Мужчины чаще всего мечтают заняться анальным сексом, но практикуют другие виды интимной близости. Такие выводы публикует Daily Star со ссылкой на опрос британского интернет-сервиса Vivastreet.

В анонимном опросе приняли участие 13 тысяч мужчин и женщин из Великобритании. Авторы исследования выяснили, что большинство мужчин мечтают заняться с партнершей анальным сексом. Чуть менее желанными стали поза для секса втроем «Эйфелева башня», а также позиция «Баттерфляй», в которой партнерша находится сверху спиной к мужчине. Женщины наиболее желанной назвали позу «69».

Отмечается, что список позиций, которые участники опроса практиковали на самом деле, отличался от желаемого. Первым по популярности стал «догги стайл», его выбрали 30 процентов мужчин и женщин. Также в тройку лидеров попали миссионерская поза и поза «69».

Материалы по теме:
«Я словно оказался в сказке». Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
«Я словно оказался в сказке».Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
14 мая 2021
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021

Ранее эксперт по отношениям Хоуп Флинн назвала самые травмоопасные позы. По ее словам, чаще всего травмы случаются при занятиях любовью в позиции «по-собачьи».

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченского генерала жестко задержали в Дагестане. Его выволокли из машины и положили лицом в асфальт

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Исчезнувшего немецкого миллиардера нашли в Москве. Пока его тело искали в горах, он сбежал в Россию с любовницей

      Названы самые желанные мужчинами и женщинами виды секса

      Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски в бикини снялись в рекламе Victoria's Secret

      Красивая образованная девушка уволилась из офиса и стала принимать роды у свиней

      Россияне бросились покупать стулья с пиками и пенисами

      Израиль запланировал ответный удар по Ирану и передумал

      В Москве охранник магазина поймал вора и получил удар ножом

      Пьяный иностранец попытался похитить женщину во время тайского Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше