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07:06, 17 апреля 2024Забота о себе

Названы самые травмоопасные секс-позы

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

По статистике, четверо из десяти сексуально активных людей получали травмы во время интимной близости, рассказала эксперт по отношениям Хоуп Флинн. Самые травмоопасные секс-позы она назвала в комментарии для The Sun.

По словам Флинн, чаще всего к травмам (54 процента случаев) приводит поза «по-собачьи». Эксперт объяснила, что любая позиция, предполагающая выгибание или напряжение спины может вызвать болевые ощущения. Поэтому этой позы следует избегать людям с больным позвоночником или поясницей. «Давление на поясницу можно облегчить, подложив под бедра подушки», — подчеркнула Флинн.

Способен привести к травмам и секс стоя, заверила эксперт по отношениям. Она объяснила, что в этой позиции мужчинам приходится держать женщину, что также может привести к травмам спины.

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К травмам может также приводить секс в миссионерской позиции, предупредила специалистка. «Во время миссионерской позиции могут случаться растяжение мышц спины, ног и рук, а также дискомфорт в суставах из-за слишком долгого нахождения в этом положении», — сказала она.

Травмы пенисов чаще всего происходят во время секса в позе обратной наездницы, добавила Флинн. Они случаются при слишком интенсивных движений женщины, уточнила специалистка.

Ранее эксперты назвали самые эффективные для похудения секс-позиции. Самой энергозатратной оказалась поза «маслобойка».

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      Алиса Дмитриева
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