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13:40, 18 апреля 2024Экономика

Названы сроки отключения отопления в Московской области

Минэнерго Подмосковья: отключать отопление в домах начнут со следующей недели

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Прекращать подачу отопления в дома Московской области начнут со следующей недели. Сроки отключения тепла назвал министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин во время расширенной коллегии регионального Минэнерго, его слова приводит «Интерфакс».

«На следующей неделе мы уже планируем начать отключать отопление. Перед нами стоят беспрецедентные вызовы, которые не стояли в предыдущие годы. Наша задача в том, чтобы в сложившейся ситуации резко сократить износ коммунальной инфраструктуры», — отметил представитель власти. Министр подчеркнул, что особое внимание энергетиков будет уделено тому, чтобы не допустить аварийных ситуаций во время следующего отопительного сезона.

В соответствии с российским законодательством, решение о прекращении подачи тепла принимают администрации муниципалитетов.

Ранее в апреле гражданам напомнили, что в России есть санитарные нормы, в соответствии с которыми отопление отключают при среднесуточной температуре плюс восемь градусов и выше на протяжении пяти дней подряд.

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      Полина Кислицына
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