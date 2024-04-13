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08:00, 13 апреля 2024Россия

Россиянам назвали условия отключения отопления

Разворотнева: отопление отключают при среднесуточной температуре 8 градусов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России есть санитарные нормы, в соответствии с которыми отопление отключают при среднесуточной температуре плюс 8 градусов на протяжении пяти дней, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«У нас есть санитарные нормы, в соответствии с которыми отопление должно включаться, если в течение пяти дней держится среднесуточная температура плюс 8. Отключение возможно при таких же условиях. Но это только нормы. А вообще решение об отключении принимают местные власти. Исходят они из прогнозов», — назвала условия депутат.

Разворотнева отметила, что в Москве уже были теплые дни. Однако, по ее словам, региональным властям было понятно, что это временное потепление.

«Включить отопление снова, если его выключить в момент повышения температуры, довольно сложно. То есть это процесс громоздкий, длительный. Поэтому отопление не отключалось», — объяснила она.

При этом парламентарий добавила, что, как правило, в апреле в российских городах отопление уже отключают.

Ранее Светлана Разворотнева сообщила, что горячую воду в Москве начнут отключать в мае. Депутат напомнила, что отключение горячей воды требуется для проведения профилактических работ.

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      Алена Шевченко
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