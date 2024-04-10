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18:07, 10 апреля 2024Экономика

Москвичам назвали сроки начала отключений горячей воды

Депутат Разворотнева: горячую воду в Москве начнут отключать в мае

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Горячую воду в Москве начнут отключать в мае. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает «Москва 24».

Депутат напомнила, что отключение горячей воды требуется для проведения профилактических работ. «Как правило, они начинаются с мая и длятся до конца августа. Это нужно для того, чтобы подготовить коммуникации к следующему отопительному сезону», — добавила она.

В период отключения ресурса проводится полная проверка системы централизованного теплоснабжения, при необходимости специалисты устраняют поломки. В Москве горячую воду отключают не более чем на 10 дней — в остальных регионах период отключения длится дольше.

Ранее Центр финансовой экспертизы Роскачество назвал способы сэкономить на коммунальных услугах. Установка счетчиков воды поможет сэкономить на оплате ЖКУ.

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