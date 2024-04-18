Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 18 апреля 2024Экономика

В Госдуме оценили вероятность «революции зарплат» в России

Депутат Бессараб усомнилась в «революции зарплат» в России

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Ждать озвученной в СМИ «революции зарплат» зарплат после завершения украинского конфликта не стоит, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По словам политика, определяющими в этом вопросе будут не зарплатные ожидания бывших военнослужащих, а ряд других факторов.

«Я бы не сказала, что зарплатные ожидания бывших военнослужащих повлияют на уровень средних зарплат по России. На него влияют, прежде всего, изменения минимального размера оплаты труда, увеличение конкурентоспособности, низкий уровень безработицы», — перечислила политик.

По ее словам, уже сегодня в больших городах наблюдается определенный кадровый дефицит. Это уже провоцирует рост зарплат из-за конкуренции работодателей.

«Сегодня людям очень важны условия труда: есть ли переработки, насколько хорошо они оплачиваются, какие условия на рабочем месте. Работнику есть, из чего выбирать, — заметила Бессараб. — Что касается военнослужащих, то есть даже раненные, которые хотят как можно быстрее пройти реабилитацию и получить специальность, например, оператора беспилотника, чтобы вернуться в строй и получать высокую оплату. Но, возвращаясь к мирной жизни, мы понимаем: оплата за боевое время и за гражданский труд — это две разные вещи».

Материалы по теме:
Разбежались Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
РазбежалисьРоссияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
1 октября 2018
На износ Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
На износРоссиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
17 августа 2019

Депутат заключила, что, даже если зарплатные ожидания военнослужащих останутся высокими, в конечном итоге все будет зависеть от ситуации на рынке труда, уровня инфляции, минимального размера оплаты труда, который постоянно увеличивается, «подтягивая» за собой и среднюю зарплату. Именно взрывного роста, как считает Бессараб, не ожидается.

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что в России на фоне проведения специальной военной операции начинается «революция зарплат». Он отметил, что военнослужащие, получавшие высокие доходы в ходе СВО, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?

      Армия России улучшила позиции на трех направлениях в зоне СВО

      Президент Польши одной фразой оценил встречу с Трампом

      Российские мужчины пристрастились к популярной женской процедуре

      Одного из лидеров немецкой партии осудят за нацистский лозунг

      В МИД России прокомментировали информацию об отношениях Армении с США и ЕС

      ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в Горловке

      Поставки популярной у россиян рыбы рухнули

      В Госдуме оценили вероятность «революции зарплат» в России

      Российские войска сбили десятки снарядов чешской реактивной системы Vampire

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше