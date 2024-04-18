Обнародован архив о сорванном мятеже украинских националистов в Красной армии

ФСБ: «Смерш» сорвал в Красной армии мятеж украинских националистов в 1944 году

Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, который замышляли украинские националисты, специально проникшие в Красную армию. Об этом говорится в рассекреченном архивном документе ФСБ России, обнародованного в канун 81-й годовщины со дня создания «Смерша», пишет РИА Новости.

Согласно архивному документу, группа военнослужащих 148 запасного стрелкового полка 20 запасной стрелковой дивизии готовила вооруженное выступление в полку, рассчитывая привлечь на свою сторону весь его личный состав, укомплектованный мобилизованными с Западной Украины.

По данным следствия, злоумышленники планировать захватить оружие и боеприпасы из близлежащих воинских складов, уничтожить офицерский состав полка, а затем объединиться с бандами ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в России экстремистские организации), скрывавшимися в лесах Западной Украины.

Также из опубликованных ФСБ документов стало известно, что украинские националисты проникали в ряды Красной армии для совершения диверсий и терактов.