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00:45, 18 апреля 2024Бывший СССР

ФСБ рассекретила документ о бандеровцах в рядах Красной армии

ФСБ России: украинские националисты внедрялись в ряды Красной армии в годы войны

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Украинские националисты проникали в ряды Красной армии для совершения диверсий и терактов. Об этом говорится в документах, опубликованных ФСБ, передает РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, весной 1944 года советские войска вышли на государственную границу и начали проводить мобилизацию на освобожденных территориях. Сотрудники «Смерш» проверяли новобранцев. Среди них удалось выявить бандеровцев и других последователей украинского национализма.

В ходе расследования выяснилось, что радикалы получили от кураторов указания внедряться в Красную армию для проведения подрывной работы, в том числе расправ над офицерами и партизанами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину территорией бывшей Украинской ССР, пока еще «оккупированной бандеровцами». По словам Аксенова, на ее территории 1 января проходили факельные шествия, посвященные дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

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      Евгений Силаев
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