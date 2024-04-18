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14:21, 18 апреля 2024Мир

Одного из лидеров немецкой партии осудят за нацистский лозунг

Bloomberg: Лидер АдГ в Тюрингии предстанет перед судом за нацистский лозунг

Фото: Johannes Stein / Pool / Getty Images

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Тюрингия Бьорн Хекке предстанет перед судом за нацистский лозунг. Об этом пишет Bloomberg.

Политик, являющийся по образованию учителем истории, предстанет перед судом в четверг, 18 апреля. Ему выдвинули обвинение еще в мае 2021 года за использование лозунга Alles für Deutschland («Все для Германии»), отмечает агентство.

Ранее газета Der Spiegel сообщала, что немецкие школьники из восточных федеральных земель Германии стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях.

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      Глеб Бажуткин
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