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14:51, 9 апреля 2024Мир

Немецкие школьники стали рисовать свастику

Spiegel: немецкие школьники стали чаще рисовать свастику на стенах и партах

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкие школьники из восточных федеральных земель Германии стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«Пишут о свастиках, нарисованных на партах и стенах, об антиконституционных символах в классных чатах, о нацистских приветствиях и отмечают, что все это "уже не маргинальное явление"», — констатирует издание, ссылаясь на совместное письмо студенческих советов из Берлина, Бранденбурга, Мекленбург-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Ранее в сети обратили внимание на фотографии в официальных соцсетях компании Adidas, на которых запечатлены белые футболки с черным принтом в виде номера 44. Пользователи разглядели в нем символику SS — нацистской организации НСДАП Schutzstaffel, обозначение которой позже стали писать в виде двух древнегерманских рун «Зиг».

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