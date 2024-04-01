В футбольной форме Adidas для сборной Германии разглядели нацистскую символику

Adidas представил форму для сборной ФРГ и подвергся критике из-за символики SS

Спортивный бренд Adidas представил футбольную форму для сборной Германии и подвергся критике в сети. Об этом сообщает Bild.

Пользователи сети обратили внимание на фотографии в официальных соцсетях компании, на которых запечатлены белые футболки с черным принтом в виде номера 44. Однако юзеры разглядели в нем символику SS — нацистской организации НСДАП Schutzstaffel, обозначение которой позже стали писать в рунической форме.

Из-за шквала негативных комментариев покупателей бренда в Немецком футбольном союзе заявили, что ни один игрок ФРГ не будет носить номер 44, поскольку на чемпионате Европы все члены команды выступают под номерами от 1 до 23.

Уточняется, что в интернет-магазине Adidas клиенты все еще могут купить футболку и при оформлении заказа нанести имя и номер. Однако руководство компании приняло решение заблокировать использование таких надписей, как Fuhrer или Hitler. «Мы заблокируем номер 44 как можно быстрее. Наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Мы против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах», — прокомментировал журналистам издания представитель Adidas Оливер Брюгген.

В феврале стало известно, что Adidas потерял миллиард евро после девальвации песо в Аргентине. Выяснилось, что выручка немецкой марки сократилась на миллиард евро из-за девальвации аргентинского песо.