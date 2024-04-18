Поддерживающая Украину партия не получила большинства в парламенте Хорватии

В Хорватии поддерживающая Украину партия не получила большинства в парламенте

Консервативная партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), возглавляемая премьер-министром страны Андреем Пленковичем, и ее партнеры не получили абсолютного большинства в новом составе парламента Хорватии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что поддерживающая Украину политическая сила смогла добиться 60 мест в новом составе 151-местного сабора (хорватского парламента).

Левоцентристская «Социал-демократическая партия» (СДП), которая является основным оппонентом консерваторов получила 42 места. СДП возглавляет президент страны Зоран Миланович, известный своей дружественной политикой в отношении России.

Отмечается, что ХДС не удалось получить парламентского большинства в 76 мест, следовательно, партии придется вести коалиционные переговоры для формирования нового правительства.

Ранее Миланович распустил хорватский парламент и объявил о досрочном проведении выборов. В свою очередь, в Евросоюзе обеспокоились возможным приходом к власти в стране ЕС и НАТО еще одного дружественного России политика.