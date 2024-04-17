В ЕС обеспокоились возможным приходом к власти дружественного России политика

FT: главой парламента Хорватии может стать дружественный России лидер Миланович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович может проиграть на досрочных выборах в парламент действующему президенту страны Зорану Милановичу. Дружественный России хорватский лидер захотел стать главой правительства, вызвав этим беспокойство в Европе, сообщает Financial Times (FT).

«Хорваты голосуют на напряженных всеобщих выборах, созванных президентом Зораном Милановичем, который вызвал в европейских столицах опасения, что еще одно государство-член ЕС и НАТО займет более дружественную к России позицию», — отмечает издание.

Миланович распустил хорватский парламент и объявил о досрочном проведении выборов, выдвинув свою кандидатуру на «более влиятельный» пост премьер-министра, вызвав этим недовольство европейских политиков.

Пленкович был уверен в своей победе, однако результаты опросов показали, что ни один из претендентов на пост премьера не получит абсолютного большинства в 151-местном парламенте Хорватии, и страну будут ждать «сложные коалиционные переговоры».

Хорватский президент ранее выступил против расширения Североатлантического альянса. Он назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО «очень опасной авантюрой» и «шарлатанством», а также призвал Запад учитывать интересы России.

Лидер Хорватии обвинил действующего премьера в коррупции и подталкивании страны к конфликту с Россией. Пленкович, в свою очередь, назвал Милановича «российской марионеткой».

Ранее президент Хорватии Миланович заявил, что допущения провала России на Украине безумны. Он также призывал Запад прекратить поставки оружия Киеву.