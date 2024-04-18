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19:17, 18 апреля 2024Культура

Подруга Пугачевой рассказала о непростом положении певицы

Телеведущая Прошутинская заявила, что Пугачевой непросто в чужой стране
Кира Прошутинская

Кира Прошутинская. Кадр: Elena Pahomova / YouTube

Известная телеведущая Кира Прошутинская, которая является подругой эстрадной певицы Аллы Пугачевой, рассказала о непростом положении артистки. Ее слова приводит StarHit.

Телеведущая отметила, что понимает чувства, которые испытывает исполнительница, находясь вдали от дома. «Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью», — сказала она, отметив, что знает Пугачеву со школы.

Прошутинская подчеркнула, что в таком возрасте «хочется привычной стабильности в родных стенах». Она также предположила, что супруг артистки, телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), оказывает на нее большое влияние. «Не уверена, что права, но мне кажется, что только на сцене она абсолютно свободна», — сказала телеведущая, отметив, что Пугачева любит свою страну.

Ранее народный художник России Никас Сафронов высказался о характере Аллы Пугачевой.

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      Варвара Кошечкина
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