Никас Сафронов высказался о характере Пугачевой

Художник Сафронов назвал Пугачеву «человеком со стержнем, но не коварным»

Народный художник России Никас Сафронов высказался о характере эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Сафронов отметил, что раньше он регулярно общался с артисткой, но в последние годы их контакт оборвался. «Мои воспоминания только позитивные. У меня не было с ней никаких шероховатостей», — признался художник.

Живописец назвал Пугачеву интересным рассказчиком и гостеприимной хозяйкой, а также подчеркнул ее уникальность. «Дружить с ней мне было комфортно и легко. Это человек со своим стержнем, но она не коварная», — описал Сафронов характер исполнительницы.

Ранее известный российский продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник сравнил Пугачеву с самцом богомола.