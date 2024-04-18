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19:08, 18 апреля 2024Путешествия

Полиция штурмовала самолет с «деструктивным пассажиром» на борту

В Манчестере полиция штурмовала самолет EasyJet из-за дебошира на борту

Фото: Andrew Yates / Reuters

В аэропорту Манчестера полиция штурмовала самолет авиакомпании EasyJet из-за пассажира, устроившего дебош во время полета. Об этом пишет Manchester Evening News.

Офицеры, прибывшие по вызову бортпроводников, поднялись на борт после посадки воздушного судна, которое прилетело из Парижа, и арестовали 42-летнего мужчину по обвинению в нарушении порядка. Его вывели из самолета раньше, чем другие пассажиры смогли выйти.

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Позже представитель перевозчика подтвердил, что рейс из парижского аэропорта Шарль-де-Голль был встречен полицией по прибытии из-за «деструктивного поведения пассажира».

Ранее россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на рейсе МоскваЧебоксары. Во время полета он нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа.

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      Марина Черняк
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