Полиция штурмовала самолет с «деструктивным пассажиром» на борту

В Манчестере полиция штурмовала самолет EasyJet из-за дебошира на борту

В аэропорту Манчестера полиция штурмовала самолет авиакомпании EasyJet из-за пассажира, устроившего дебош во время полета. Об этом пишет Manchester Evening News.

Офицеры, прибывшие по вызову бортпроводников, поднялись на борт после посадки воздушного судна, которое прилетело из Парижа, и арестовали 42-летнего мужчину по обвинению в нарушении порядка. Его вывели из самолета раньше, чем другие пассажиры смогли выйти.

Позже представитель перевозчика подтвердил, что рейс из парижского аэропорта Шарль-де-Голль был встречен полицией по прибытии из-за «деструктивного поведения пассажира».

Ранее россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на рейсе Москва — Чебоксары. Во время полета он нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа.

