Россияне рассказали о главных проблемах путешествий с животными

Исследование МТС Travel: путешественники не берут с собой животных из-за жилья

Всего треть опрошенных исследователями МТС Travel россиян не считают нужным брать питомцев с собой в путешествия. Остальных, как аналитики рассказали «Ленте.ру», останавливают различные сложности. Самые распространенные из них — стресс питомца, ограничение свободы передвижения хозяев и трудности с подбором жилья.

«Для передвижения в путешествии с животными 63 процента хозяев используют только личный автомобиль. 36 процентов готовы также добираться до места назначения поездом, в самолет животных берет только четверть опрошенных. Реже всего туристы путешествуют с питомцами на автобусе», — говорится в исследовании.

Среди главных трудностей путешествий с животными опрошенные, по словам аналитиков, чаще всего отмечают маленький выбор или вовсе отсутствие pet-friendly отелей и общественных мест для посещения с питомцами.

«При этом каждый пятый хотя бы раз замечал недоброжелательное отношение к своему питомцу в поездке, — отметили исследователи. — Если говорить о бюджете на путешествия с питомцами, то 41 процент опрошенных тратят в одной поездке на питомца меньше пяти тысяч рублей. Более трети туристов отметили, что содержание животного обходится им в сумму от 5 до 10 тысяч рублей. 17 процентов расходуют в поездке от 10 до 20 тысяч рублей».

Аналитики также выяснили, что самыми популярными питомцами в России оказались кошки — их завели 85 процентов опрошенных. 45 процентов завели собак, 11 — рыбок, восемь — попугаев, семь — грызунов.

Ранее сообщалось, что национальный перевозчик «Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозить питомцев на соседних креслах в самолете. Теперь путешественники смогут брать с собой в салон питомцев весом не более 15 килограммов и размещать переноски на пассажирских сиденьях.