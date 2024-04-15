Две российские авиакомпании разрешили перевозить животных на соседних креслах

«Аэрофлот» и «Россия» разрешили перевозить животных на пассажирских креслах

Национальный перевозчик «Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозить питомцев на соседних креслах в самолете. Об этом сказано на официальном сайте компании.

Услуга будет доступна на рейсах, выполняемых под кодом SU, двух авиакомпаний — «Аэрофлота» и дочерней «России». Теперь клиенты перевозчиков смогут брать с собой в салон питомцев весом не более 15 килограммов и размещать переноски на пассажирских сиденьях.

«Перевозка животного возможна в жестком и полужестком контейнере, — сказано в публикации. — При этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя».

Переноска должна соответствовать установленным авиакомпаниями габаритам, а также иметь ручку или петлю, за которую ее можно будет прикрепить к сиденью. По правилам контейнеры можно размещать только на местах у окон.

При этом билеты для животных будут оплачиваться по тарифам для взрослых пассажиров. «Услуга доступна в любом классе обслуживания», — добавили в компании.

Ранее в РЖД захотели персонифицировать перевозку животных в поездах, чтобы информация о питомцах-пассажирах отображалась в мобильных устройствах сотрудников. Нововведения потребовались после случая с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона и оставила на морозе.