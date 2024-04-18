Путин по видеосвязи проведет встречу с Аксеновым

Песков заявил, что Путин по видеосвязи проведет встречу с Аксеновым

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 апреля, по видео-конференц-связи (ВКС) проведет встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, глава государства в четверг работает в Ново-Огареве. В его планах пообщаться по видеосвязи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Также будет ВКС с Аксеновым, крымским руководителем, главой Республики Крым», — пояснил Песков, назвав грядущие встречи по видеосвязи серьезными разговорами.

Ранее Путин провел совещание с членами правительства страны. Основной темой встречи стало внедрение российского программного обеспечения в экономику.