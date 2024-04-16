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15:09, 16 апреля 2024Россия

В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства

Кремль сообщил, что 17 апреля Путин проведет совещание с членами правительства

Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

В среду, 17 апреля, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства страны. Мероприятие анонсировала в официальном Telegram-канале Кремля.

Основной темой встречи станет внедрение российского программного обеспечения в экономику. Сообщается, что с дакладами выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Помимо этого, на совещании рассмотрят ряд текущих вопросов, подробности о которых в Кремле не раскрыли.

Ранее, 16 апреля, Путин провел очную встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, которая вручила ему удостоверение президента России на новый срок полномочий. Глава государства поблагодарил главу Центризбиркома и ее коллег за «сложную и очень важную для страны» работу.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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