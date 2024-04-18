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17:22, 18 апреля 2024Путешествия

Раскрыт срок полного восстановления работы аэропорта Дубая

WAM: аэропорт Дубая вернется к полноценной работе в течение 24 часов

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Международный аэропорт Дубая, пострадавший от рекордных для ОАЭ ливней, вернется к полноценной работе в течение 24 часов. Срок полного восстановления его деятельности в беседе с агентством WAM раскрыл главный операционный директор авиагавани Маджед аль-Джокер.

По его словам, после возобновления работы терминалов 1 и 3 движение в воздушной гавани стало более упорядоченным. Именно поэтому большинство перевозчиков перестали отменять рейсы. Более того, авиакомпаниям удалось частично восстановить штатное расписание полетов.

Число ожидающих вылета из Дубая на родину российских туристов к концу четверга, 18 апреля, сократится до 3000 человек. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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