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16:28, 18 апреля 2024Культура

Раскрыт заработок Глюкозы на корпоративах

Продюсер Лавров: Глюкоза зарабатывает на одном корпоративе 20-30 тысяч евро
Глюкоза

Глюкоза. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заработок певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на корпоративах раскрыл продюсер Сергей Лавров. Его слова приводит The Voice.

Лавров отметил, что Глюкоза больше не ездит в масштабные туры, у нее есть обеспеченный муж, бизнесмен Александр Чистяков. «Ей нужно иногда появляться на сцене, потому что без сцены артист умирает. У Наташи есть корпоративы, причем не из дешевых. Знаю, что она берет за них 20-30 тысяч евро», — заявил медиаменеджер.

Лавров опроверг информацию о том, что после участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой артистка лишилась крупных гонораров. Он также отметил, что певица финансово независима.

Ранее продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa без певицы Глюкозы. Это произошло после участия певицы в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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