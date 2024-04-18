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04:38, 18 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания главы МЧС Чечни

Машину задержанного в Дагестане главы МЧС Чечни Цакаева ищет Интерпол Канады
Алихан Цакаев

Алихан Цакаев. Фото: Кирилл Калинников / РИА Новости

Задержанный в Дагестане глава МЧС Чечни генерал-майор Алихан Цакаев находился в состоянии алкогольного опьянения. Такие подробности издание «Подъем» раскрыло в Telegram-канале.

Водитель вел себя подозрительно и автомобиль остановили в районе ФКПП «Герзель» сотрудники ДПС. Мужчина за рулем развернул авто и попытался наехать на полицейских. Тогда машину остановили при помощи «ежа», а водителя силой вытащили и положили на асфальт.

После потасовки Цакаева увезли, а за его машиной прибыли силовики. Как уточняет Readovka в Telegram-канале, машина, которой управлял Цакаев, разыскивается службой Интерпола Канады. По данным издания, Цакаева забрал командир СОБР «Ахмат» Абузайд Висмурадов, заявивший, что он и его коллеги приехали по тревоге.

Цакаев был задержан в воскресенье, 14 апреля около ФКПП «Герзель» в Новолакском районе. Официально информацию об инциденте власти Чечни не комментировали.

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      Марина Совина
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