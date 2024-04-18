Риски перегрева российской экономики оценили

РБК: перегрев российской экономики продолжается вопреки прогнозам

В настоящее время перегрев российской экономики сохраняется вопреки прогнозам, внутренний спрос в стране по-прежнему существенно опережает возможности выпуска товаров и услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Так, продолжающийся в стране перегрев экономики констатировали в Центробанка (ЦБ). В первом квартале 2024 года темпы роста российского ВВП сохранились на высоком уровне, на фоне чего разрыв между спросом и выпуском может составлять от 1,5 до 3 процентов национального валового продукта.

Кроме того, в регуляторе зафиксировали высокие темпы роста экономической активности, они сохранили или даже ускорились в сравнении с четвертым кварталом 2023 года. Директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой уточнил, что все эти факторы характерны для перегрева экономики.

Это состояние подразумевает уровень ВВП выше потенциала, что ведет к риску формирования повышенного инфляционного давления. В ЦБ добавили, что «положительный разрыв выпуска» также чреват ослаблением курса рубля к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро.

Ранее в регуляторе сообщили о еще одной серьезной проблеме, с которой столкнулась российская экономика. Так, по итогам первого квартала 2024 года обеспеченность кадрами отечественных компаний и предприятий оказалась минимальной за всю историю статистических наблюдений, то есть с 1998 года. В январе-марте показатель опустился до отметки в минус 28,2 пункта. При этом наибольших масштабов кадровый голод достиг в секторе обрабатывающих производств.