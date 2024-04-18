Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 21 апреля из-за риска возникновения пожаров. Об угрожающей полуострову опасности сообщили в региональном управлении МЧС.

Чрезвычайная пожарная опасность в эти дни ожидается в центральных и восточных районах Крыма, а также в городе Севастополе. В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим действует на всей территории региона с 17 апреля.

Спасатели предупредили жителей и гостей Крыма, что в таких погодных условиях строго запрещено разводить костры, начинать огнеопасные работы и устраивать свалки горючих отходов. «Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность», — добавили в МЧС.

Крым вошел в число бюджетных направлений для отдыха на майских праздниках. Местные курорты практически не поднимали цены по сравнению с прошлым годом.