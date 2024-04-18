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15:51, 18 апреля 2024Силовые структуры

Россияне заставляли воровать свою дочь алкоголь из магазина и перепродавали его

Пара из Красноярска заставляла 7-летнюю дочь воровать алкоголь на перепродажу

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Красноярске родители заставляли свою семилетнюю дочь воровать алкоголь из магазина, а затем перепродавали похищенное. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, пара вместе с ребенком заходила в супермаркеты, где «нагружала» ее портфель спиртным и скрывалась с места преступления. Позже мужчина продавал похищенное прямо на улице.

Всего известно о пяти подобных случаях, за время которых сожители успели украсть продуктов на 14 тысяч рублей. В отношении них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу») и части 4 статьи 158 («Кража, совершенная организованной группой») УК РФ.

Сейчас 34-летний фигурант находится под стражей, а его 41-летняя сожительница — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Суд также лишил женщину родительских прав, а ребенка поместил в Центр временного содержания.

Ранее суд в Петербурге приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя, который заставлял своего несовершеннолетнего сына воровать.

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      Олеся Мицкевич
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