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07:35, 18 апреля 2024Путешествия

Россиянин побывал в Китае и раскрыл отношение местных жителей к русским

Фото: zhang kaiyv / Unsplash

Российский путешественник побывал в Китае и раскрыл отношение местных жителей к русским и России. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор пообщался с хозяевами небольшого кафе в Пекине через онлайн-переводчик и узнал, что в Китае уважают соседнюю страну за самобытность и способность противостоять внешнему давлению.

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«Китайцы рады, что русские приезжают к ним в гости, и они гордятся своей дружбой с нашей страной», — отметил россиянин. Он добавил, что в общественных местах китайской столицы люди пытались его фотографировать и всячески проявляли симпатию к нему.

Другая тревел-блогерша рассказала, что жители Китая «едят все, что видят». «Пищей здесь считается практически все, что не навредит тебе и другим», — пояснила она.

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      Мария Борисова
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