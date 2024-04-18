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09:46, 18 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин сел в тюрьму за идеологию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Суд отправил в тюрьму сторонника «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» из Ростова-на-Дону

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ростова-на-Дону Хайдарали Ашурову, который придерживался идеологии запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к терроризму и экстремизму. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что с 21 апреля 2020 года Ашуров пытался вступить в террористическую организацию. Он купил экстремистскую литературу и в интернете изучал идеологию радикалов. Мужчина попросил бывшего члена организации помочь ему с вступлением в состав ее участников, но получил отказ. Тогда Ашуров стал сам проводить собрания, на которые привлекал сторонников радикальных взглядов, и там призывал к насилию над людьми других вероисповеданий.

В марте ФСБ сообщила, что в Крыму пресечена деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Исламисты вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

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      Любовь Ширижик
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