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10:44, 18 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал соседу гранатой в лифте многоэтажки

В Петербурге мужчина угрожал соседу гранатой в лифте многоэтажки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой соседу в лифте многоэтажки. Об этом сообщает «78».

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Народной. В полицию обратилась жительница этого дома. Она сообщала, что неизвестный угрожает ее мужу гранатой в лифте. Приехавшие на место оперативники на 15 этаже обнаружили мужчину, который пытался спуститься вниз на лифте, а перед ни стоял пьяный молодой человек со страйкбольной гранатой в руках, который не позволял дверям лифта закрыться. Злоумышленник пытался сорвать с нее чеку.

Дебошира задержали. Сейчас находится в изоляторе. Выяснилось, что ранее он уже был четыре раза судим, в том числе и по статье за тяжкое преступление. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Красногорске задержали 24-летнюю местную жительницу, которая совершила налет на булочную и ограбила кассу, угрожая игрушечным пистолетом.

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      Анна Габай
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