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15:19, 18 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу в своей квартире и чуть не застрелил ребенка соседей

На Урале мужчина устроил стрельбу в квартире и чуть не застрелил ребенка соседей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Челябинске 40-летний местный житель устроил стрельбу из охотничьего ружья в квартире и чуть не застрелил ребенка соседей. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Челябинску.

Инцидент произошел на северо-западе уральского города. Один из жильцов многоквартирного дома рассказал, что стреляли на шестом этаже. Пуля пробила стену соседской квартиры, прошла через кровать и подушку, на которой спал ребенок, и чудом не попала в него.

По данным правоохранителей, мужчину нашли и задержали достаточно быстро. Его доставили в отдел полиции и составили два административных материала по статьям о пересылке оружия, нарушении правил использования оружия и патронов к нему и нарушении правил приобретения, передачи, хранения, ношения оружия и патронов к нему.

Уточняется, что выстрел произошел в результате неаккуратного обращения с оружием. Ружье оперативники изъяли.

Ранее сообщалось, что в Магасе суд арестовал 59-летнего местного жителя за расправу над мужчиной, который случайно ранил в ногу его сына из охотничьего ружья.

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      Анна Габай
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