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20:05, 18 апреля 2024Силовые структуры

Россиянка захотела уйти от сожителя и получила четыре удара ножом

В Геленджике мужчина ударил ножом сожительницу, хотевшую уйти от него

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Геленджика, который четыре раза ударил ножом сожительницу за то, что та хотела уйти от него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, все произошло 17 апреля возле одного из местных магазинов. Во время разговора 21-летняя девушка сообщила своему сожителю, что хочет расстаться с ним и уйти к другому. Начался конфликт, во время которого мужчина достал нож и нанес не менее четырех ударов в живот потерпевшей. Действия нападавшего пресекли очевидцы, а он сам смог скрыться с места преступления.

Вскоре мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Пострадавшая госпитализирована.

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      Олеся Мицкевич
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