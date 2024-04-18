Россиянка захотела уйти от сожителя и получила четыре удара ножом

В Геленджике мужчина ударил ножом сожительницу, хотевшую уйти от него

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Геленджика, который четыре раза ударил ножом сожительницу за то, что та хотела уйти от него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, все произошло 17 апреля возле одного из местных магазинов. Во время разговора 21-летняя девушка сообщила своему сожителю, что хочет расстаться с ним и уйти к другому. Начался конфликт, во время которого мужчина достал нож и нанес не менее четырех ударов в живот потерпевшей. Действия нападавшего пресекли очевидцы, а он сам смог скрыться с места преступления.

Вскоре мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее в Москве нелегальный мигрант зарезал байкера из-за парковки и сбежал.