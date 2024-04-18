В Москве нелегальный мигрант зарезал байкера из-за парковки и сбежал. Его ищут силовики и мотоциклисты

В Москве нашли BMW мигранта, зарезавшего мужчину из-за парковки

В Москве 21-летний приезжий напал с ножом на 24-летнего мужчину из-за спора о месте на парковке. Конфликт между молодыми мужчинами произошла около подъезда дома на улице Краснодарской в районе Люблино на юго-востоке города.

Погибший попросил иностранца убрать машину, которую тот припарковал прямо у подъезда, что привело мужчину в ярость. Преступник напал на своего оппонента с ножом и ранил его в живот. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавший вместе с братом сбежали с места преступления на автомобиле BMW. Их все еще разыскивают. Кроме того, помощь в поимке преступника решило оказать мотобратство Москвы, поскольку погибший мужчина был байкером.

Полученная москвичом травма оказалась летальной. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Его передали в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по столице. По делу задержаны друг и отец подозреваемого, с ними работают следователи.

Напавшим на байкера оказался нелегальный мигрант

Как сообщили следователи, преступник — гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России.

По версии следствия, в среду, 17 апреля, 21-летний Шахин Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, что впоследствии стало причиной конфликта с 24-летним местным жителем Кириллом Ковалевым. В ходе разбирательств подозреваемый сначала избил своего оппонента, после чего воткнул ему нож в область живота. После этого Аббасов и его брат скрылись, хотя сначала Шахин находился рядом с пострадавшим и хватался за голову, когда понял, что произошло. Вместе с братом и знакомым они ходили кругами у подъезда, но после того, как девушка Ковалева начала кричать и просить вызвать скорую помощь, Аббасов с компанией скрылись.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Их автомобиль — черный BMW пятой серии — днем в четверг, 18 апреля, нашли на парковке на Новороссийской улице, в двух километрах от места нападения.

В авто, в котором скрылся Аббасов с братом, нашли нож, пистолет и презервативы

Пистолет Макарова нашли в брошенном BMW, на которой сбежали Аббасов с братом. В салоне также были сигареты и презервативы. Кроме того, там нашли нож, которым, предположительно, был ранен 24-летний байкер. На его рукоятке изображен волк, его отдали на экспертизу.

Известно, что автомобиль был завезен из Закавказья в 2022 году, на нем 60 штрафов на сумму 77 тысяч рублей, в основном за превышение скорости. После обнаружения авто следователи сообщили, что действия соучастников переквалифицированы. Теперь фигурантам вменяют расправу, совершенную группой лиц из хулиганских побуждений. По этой статье им может грозить до 20 лет.

По данным СМИ, 24-летний Кирилл Ковалев работал системным администратором в фирме своего знакомого. Когда-то он снялся в популярном российском сериале «След». В день нападения он приехал в гости к невесте.