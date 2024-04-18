Следователи разыскивают подозреваемого в расправе из-за парковки в Москве

СК: установлена личность подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве

Следователи установили личность подозреваемого в расправе над 25-летним мужчиной из-за места на парковке в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Сейчас его разыскивают. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по этому уголовному делу. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

17 апреля фигурант припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал ему замечание. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес местному жителю несовместимые с жизнью ножевые ранения.

По информации Telegram-канала «112», подозреваемый может передвигаться на ВАЗ-2101 или БМВ. В доме, рядом с которым произошла расправа, живут его отец и брат.