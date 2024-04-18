Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:02, 18 апреля 2024Из жизни

Российская пенсионерка развела в квартире полчища крыс

В Озерске жители дома пожаловались на соседку, которая развела полчища крыс

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Жители дома на улице Карла Маркса в Озерске Челябинской области пожаловались на пожилую женщину, которая развела дома крыс. Об этом сообщил Telegram-канал «Короче, Челяба».

По их словам, из-за крыс в доме стоит невыносимый запах, поселились тараканы. «Запах стоит невыносимый, но мы уже привыкли. Привыкли даже, что все время кто-то скребется», — рассказал другой источник. По словам работавшего в подъезде кабельщика, грызуны перегрызли все интернет-кабели в коробах. «Крыс там просто море. (...) Где-то у бабули дыра в полу. Крысы, жирные, здоровые, шастают по трубам и наверх, в квартиру к ней», — сообщил он.

В ответ на жалобы женщина заявила, что это не крысы, а мангусты.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Зенино в Люберцах страдают от засилья крыс. Изголодавшиеся животные начали прогрызать натяжные потолки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пациенты клиники в Москве стали инвалидами после операций хирурга из Киева. Среди них — ученый и бывшая оперная певица

      В США рассказали о пугающих американские ВМС российских подлодках

      В российском регионе ограничили движение в сторону Казахстана из-за паводка

      Отказавшиеся от свадьбы в последний момент люди объяснили свой выбор

      Новая жена Канье Уэста пришла в Диснейленд в мини-платье без нижнего белья

      Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Бериславе

      Россиянин устроил склад боеприпасов и стрелкового оружия в собственном доме

      Удары артиллерии сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

      Утечка аммиака произошла в районе популярного у россиян курорта Таиланда

      Российская чиновница фиктивно трудоустроила приятеля и получала за него зарплату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше