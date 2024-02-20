В подмосковной квартире крыса прогрызла натяжной потолок

Крыса прогрызла натяжной потолок в люберецкой квартире

Жители микрорайона Зенино в Люберцах страдают от засилья крыс. Изголодавшиеся животные начали прогрызать натяжные потолки, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в доме по улице Камова. Жильцов квартиры на девятом этаже разбудил необычный звук, источник которого они долго не могли отыскать. Взглянув наверх, хозяева обнаружили в натяжном потолке дыру. Собственники убеждены, что ее прогрызли крысы.

С грызунами местные жители сталкивались уже не раз. Ранее кадрами бегающей по натяжному потолку крысы поделились жители дома по улице Озерной. Расплодившиеся вредители врезаются людям в ноги на лестничной площадке, а по ночам будят жильцов топотом лапок. Жалобы застройщику и управляющей компании плодов не приносят. Собственники обратились в прокуратуру и суд.

О нашествии вредителей заявляли жители и другого подмосковного города — Долгопрудного. Так, на камеру попала стайка крыс у подъезда одного из многоквартирных домов города. Местная обслуживающая компания устранить вредителей не могла.