Российские мужчины пристрастились к популярной женской процедуре

Врач-дерматолог Калимуллина: российские мужчины чаще всего выбирают ботокс

Врач-дерматолог и косметолог Елена Калимуллина раскрыла популярную женскую бьюти-процедуру у российских мужчин. Соответствующий комментарий приводит РИАМО.

Специалистка рассказала, что представители сильного пола пристрастились к ботоксу в «мягкой» технике, которая предполагает сохранение мимической активности, но выраженный эффект лифтинга и уменьшение объема и количества морщин.

При этом доктор добавила, что россияне чаще всего выбирают инъекции с использованием канюли, поскольку для них важно, чтобы следы от уколов не были заметны.

«Благодаря канюле, тупоконечной игле, можно с двух точек прокола выложить препарат для уплотнения и увлажнения кожи с ее боковых поверхностей, достигая центральных. Из препаратов, пожалуй, самые эффективные и оцененные мужчинами — это гидроксиапатит кальция и полимолочная кислота, а также инъекции на основе гиалуроновой кислоты», — заключила Калимуллина.

Ранее в апреле российский стилист раскрыл раздражающие женщин детали во внешнем виде мужчин. Эксперт опубликовал результаты собственного опроса знакомых девушек, которые признались, что обращают пристальное внимание на неаккуратный маникюр, портмоне с огромным брендовым логотипом и чересчур спущенные штаны у мужчин.