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20:51, 18 апреля 2024Мир

Российским чиновникам ужесточили правила поездок за рубеж

Reuters: Россия ужесточила правила поездок за рубеж для госслужащих

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российские власти решили ужесточить правила поездок за рубеж для госслужащих. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Как указывают собеседники агентства, новые ограничения были введены из-за опасений ФСБ в связи с возможными утечками гостайны и отличаются для чиновников разных ведомств. Один из источников Reuters уточняет, что разница в ограничениях зависит от уровня доступа к гостайне.

Отмечается, что одной из введенных мер является запрет для сотрудников некоторых госучреждений на выезд за рубеж без специального разрешения.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ арестовала двух граждан Германии и России за якобы шпионаж в пользу России.

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      Виктория Кондратьева
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