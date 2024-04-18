Российским чиновникам ужесточили правила поездок за рубеж

Reuters: Россия ужесточила правила поездок за рубеж для госслужащих

Российские власти решили ужесточить правила поездок за рубеж для госслужащих. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Как указывают собеседники агентства, новые ограничения были введены из-за опасений ФСБ в связи с возможными утечками гостайны и отличаются для чиновников разных ведомств. Один из источников Reuters уточняет, что разница в ограничениях зависит от уровня доступа к гостайне.

Отмечается, что одной из введенных мер является запрет для сотрудников некоторых госучреждений на выезд за рубеж без специального разрешения.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ арестовала двух граждан Германии и России за якобы шпионаж в пользу России.