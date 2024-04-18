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13:42, 18 апреля 2024Культура

Российский актер рассказал о работе с Моникой Беллуччи

Актер Воробьев назвал Монику Беллуччи обычной женщиной с вредными привычками

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Российский актер Даниил Воробьев рассказал о работе с итальянской звездой Моникой Беллуччи на съемках сериала «Ривьера». Его слова приводит NEWS.ru.

Артист назвал Беллуччи обычной женщиной с вредными привычками. Ему запомнилось курение итальянской актрисы и ее хорошее чувство юмора.

«Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия», — отметил Воробьев, подчеркнув, что его восхитил характер звезды.

«Ривьера» — английский телесериал, выходивший на телеканале Sky Atlantic с 2017 по 2020 годы. Создателем картины стал обладатель премии «Оскар» Нил Джордан.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица вспомнил о съемках эротических сцен с Беллуччи в фильме «По млечному пути». Он отметил, что «немного прикрывал» актрису, так как ему было неловко перед зрителем.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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