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14:43, 18 апреля 2024Силовые структуры

Российский подросток выстрелил в соседку из пневматической винтовки

Под Волгоградом женщина отсудила ₽25 тыс. у соседей, чей сын выстрелил ей в лоб

Фото: AlecMoody / Wikimedia

Жительница Фролово Волгоградской области отсудила 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации у соседей, чей сын выстрелил ей в лоб из пневматической винтовки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Фроловского городского суда.

По данным следствия, 3 мая 2022 года женщина вышла за двор своего домовладения и увидела, как соседский подросток стреляет из пневматической винтовки. Услышав два выстрела, женщина почувствовала боль в области лба. Поняв, что ей в голову попала металлическая пуля, потерпевшая обратилась за медицинской помощью, а затем — в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов в возбуждении дела в отношении стрелка отказали, так как мальчик еще не достиг возраста уголовной ответственности. Тогда женщина обратилась в суд с иском к отцу несовершеннолетнего, потребовав возместить моральный вред и расходы на лечение.

Ранее в Волгограде мужчина на внедорожнике Mercedes Gelandewagen устроил стрельбу из ружья в жилом комплексе, расположенном у Мамаева кургана.

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      Олеся Мицкевич
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