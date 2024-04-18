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13:55, 18 апреля 2024Мир

Семья Кеннеди поддержит Байдена вместо своего родственника на выборах в США

NBC: семья Кеннеди поддержит на выборах в США Байдена вместо Кеннеди-младшего
Джо Байден и Кэролайн Кеннеди

Джо Байден и Кэролайн Кеннеди. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Члены семьи Кеннеди выразили намерение поддержать действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, обойдя кандидатуру своего родственника Роберта Френсиса Кеннеди-младшего. Об этом сообщает NBC со ссылкой на избирательный штаб Байдена.

«Семья Кеннеди активизировала свое участие в кампании Байдена, стремясь повысить его шансы, поскольку демократы опасаются, что заявка Роберта Кеннеди-младшего может обеспечить голоса бывшему президенту США Дональду Трампу», — утверждается в публикации.

Портал приводит слова бывшего члена Палаты представителей Конгресса США Джозефа Кеннеди III, заявившего, что кандидатура его дяди Кеннеди-младшего «представляет угрозу для страны, которую я люблю, и для ценностей, которых я придерживаюсь», и может «отвлечь поддержку от президента Байдена и в итоге усилить поддержку Дональда Трампа».

В конце марта сообщалось, что Демократическая партия США намерена ужесточить критику в адрес Кеннеди-младшего, чтобы тот не помешал переизбраться Байдену.

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      Елизавета Мытарева
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