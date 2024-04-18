СК России заочно предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ

СК РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинения четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

Офицеры командуют различными частями и соединениями. В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Также отмечается, что ранее заочно был арестован украинский полковник Дмитрий Храпач.

По данный агентства, офицеры заочно обвиняются по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»).

Ранее стало известно о предъявленном СБУ обвинении российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. По версии украинской службы, предприятия бизнесмена, работавшие на территории Украины, поставляли в Россию сырье для производства дронов и ракет. Дерипаске ведомство заочно сообщило о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины.