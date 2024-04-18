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04:56, 18 апреля 2024Силовые структуры

СК России заочно предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ

СК РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинения четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

Офицеры командуют различными частями и соединениями. В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Также отмечается, что ранее заочно был арестован украинский полковник Дмитрий Храпач.

По данный агентства, офицеры заочно обвиняются по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»).

Ранее стало известно о предъявленном СБУ обвинении российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. По версии украинской службы, предприятия бизнесмена, работавшие на территории Украины, поставляли в Россию сырье для производства дронов и ракет. Дерипаске ведомство заочно сообщило о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины.

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      Марина Совина
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