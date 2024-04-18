Назван способ сэкономить на авиабилетах

Аналитики «Авиасейлс»: билеты в Анталью выгоднее всего ближе к дате вылета

По статистике выгоднее всего покупать билеты ближе к дате вылета в Анталью, и как можно раньше — в Ереван, рассказали «Ленте.ру» исследователи «Авиасейлс». Аналитики также назвали ряд других направлений, на которых можно сэкономить при своевременной покупке билетов.

«Этим летом Сочи лидирует по количеству бронирований. Статистически перелет в Сочи выгоднее бронировать за одну-три недели до путешествия, либо за 100 дней и ранее. На втором месте по популярности — Калининград, туда отправятся 10 процентов отдыхающих. Билеты в Калининград выгоднее покупать за четыре недели до вылета и ранее», — поделились в «Авиасейлс».

Исследователи также выяснили, что билеты в Санкт-Петербург лучше покупать за два месяца и раньше. В Махачкалу — не позже, чем за шесть недель. В Минводы — за полтора месяца и раньше.

Из зарубежных направлений, по данным «Авиасейлс», самым популярным стал Баку — туда отправятся 12 процентов туристов. Выгоднее всего покупать туда билеты за четыре недели и ранее.

«Второе место в топе занимает Ереван — 8 процентов от всех международных бронирований. В столицу Армении рекомендуется покупать билеты не позднее чем за 100 дней до вылета. Еще одно популярное направление — Стамбул. Город выбрали 6 процентов путешественников. В Стамбул выгоднее покупать билеты за месяц до вылета», — посоветовали аналитики.

А вот билеты в Анталью, по оценкам специалистов, лучше всего брать за одну-две недели до путешествия, в Тбилиси — за две недели и раньше.

Ранее стало известно, что российские туристы уже начали скупать зимние туры на Бали из-за желания сэкономить на раннем бронировании. Отмечается, что в прошлом году в апреле турфирмы лишь раскачивали летние и осенние продажи, а в этом уже делают брони на зиму 2025-го.