Россияне начали скупать зимние туры на Бали

АТОР: российские туристы скупают зимние туры на Бали в 2025 году

Российские туристы уже начали скупать зимние туры на Бали из-за желания сэкономить на раннем бронировании. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в прошлом году в апреле турфирмы лишь раскачивали летние и осенние продажи, а в этом уже делают брони на зиму 2025-го. Такое на индонезийском направлении наблюдается впервые.

«В прошлом году немногие туристы бронировали зимний отдых заранее. В итоге ближе к Новому году они столкнулись с отсутствием мест в самых востребованных отелях. Пришлось выбирать из того, что осталось, и то, что осталось», — объяснили в Ambotis Holidays.

Ранее российский турист перебрал с алкоголем и попал в автомобильную аварию на Бали. Известно, что в авто россиянина с инициалами Е. И. сопровождали четверо французских туристов.