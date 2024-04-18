Стали известны детали дела о предполагаемых российских шпионах в Германии

Bild: задержанные по обвинению в шпионаже следили за базой обучения солдат ВСУ

Задержанные по обвинению в шпионаже в пользу России граждане ФРГ якобы следили за базой обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

В частности, сообщается, что были задержаны 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Й. Оба являются гражданами Германии российского происхождения.

«Дитер С., как утверждается, разрабатывал планы диверсий в Германии с октября 2023 года: речь шла о взрывах и поджогах военной инфраструктуры и промышленных объектов на территории ФРГ. По информации издания Der Spiegel, Дитер С. шпионил за объектами Вооруженных сил США в Графенвере [Бавария]. Здесь находится полигон, на котором армия США обучает украинских солдат», — отмечается в материале издания.

Кроме того, газета Politico сообщает, что Дитер С. якобы принимал участие в конфликте на Украине в 2014 году на стороне сил Донецкой народной республики (ДНР).

Об Александре Й. сообщается, что он мог начать сотрудничество с Дитером С. не позднее марта этого года. 19 апреля над ним состоится суд с избранием меры пресечения.

Ранее стало известно о тревоге властей ФРГ из-за новостей о предотвращении якобы атак на военные объекты в Германии. В частности, министр юстиции Марко Бушманн призвал «ответить на эту угрозу оборонительно и решительно». Однако он не упомянул каких-либо конкретных мер.