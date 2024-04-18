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16:11, 18 апреля 2024Мир

В Германии испугались российских диверсий на военных объектах

Spiegel: в Германии испугались российских диверсий на военных объектах

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Власти ФРГ встревожены якобы предотвращенными атаками на военные объекты в Германии. Об этом сообщает газета Spiegel.

«Мы продолжим оказывать массированную поддержку Украине и не дадим себя запугать», — заявила министр внутренних дел Нэнси Фейзер в ответ на информацию о том, что Федеральная прокуратура ведет расследование в отношении двух человек, которые якобы действовали в Германии от имени России.

Кроме того, издание приводит слова министра юстиции Марко Бушманна. Он призвал «ответить на эту угрозу оборонительно и решительно». Однако министр не упомянул каких-либо конкретных мер.

Ранее стало известно о задержании полицией города Байройт двух человек. Немецкая прокуратура обвиняет их в шпионаже и подготовке диверсий на территории ФРГ в интересах российских спецслужб.

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      Дарья Устьянцева
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