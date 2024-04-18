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14:45, 18 апреля 2024Экономика

Стали известны расходы российских компаний в Telegram

Российский бизнес потратил в 2023 году на продвижение в Telegram 3,7 млрд рублей

Фото: Unsplash

Российские компании в 2023 году потратили на продвижение в мессенджере Telegram 3,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Роскомнадзора пишут «Ведомости».

Сведения о таких расходах бизнес передает в Единый реестр интернет-рекламы, оператором которого является ведомство. При этом, по данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, в целом рынок инфлюенс-маркетинга (рекламы в социальных сетях у блогеров) увеличился за год на 50 процентов, до 18 миллиардов рублей.

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В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) отметили, что наибольший прирост доходов продемонстрировали авторские блоги. К примеру, доход от рекламы в Telegram-канале дизайнера Артемия Лебедева в прошлом году, по оценке ассоциации, вырос на 70 процентов, до 123 миллионов рублей. При этом авторы, получившие статус иноагента, резко потеряли в доходах.

В АБА объясняют рост рекламных бюджетов на Telegram увеличением аудитории мессенджера. По данным Mediascope, количество пользователей среди россиян старше 12 лет в феврале 2024 года достигло 59,9 миллиона человек, увеличившись в 2,2 раза за два года. Сейчас на Telegram рекламодатели выделяют около 20-30 процентов всего бюджета на инфлюенс-маркетинг, отметила руководитель отдела маркетинга в социальных медиа рекламного агентства OMD OM Fuse Анна Козырева.

Ранее основатель и собственник мессенджера Павел Дуров рассказал, что Telegram получил от инвесторов предварительную оценку в «30 миллиардов долларов и более». Сумму, по его словам, озвучили потенциальные инвесторы, в том числе технологические фонды, желающие купить компанию. При этом продажу актива в текущих условиях Дуров исключил, отметив ее невозможность во время обсуждения потенциального выхода на IPO.

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