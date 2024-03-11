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16:55, 11 марта 2024Экономика

Дуров назвал стоимость мессенджера Telegram

Дуров: Telegram перед возможным IPO оценили в «$30 млрд и более»

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Telegram получил от инвесторов предварительную оценку в «30 миллиардов долларов и более», рассказал в интервью Financial Times основатель и собственник мессенджера Павел Дуров.

Сумму, по его словам, озвучили потенциальные инвесторы, в том числе технологические фонды, желающие купить компанию. При этом продажу актива в текущих условиях Дуров исключил, отметив ее невозможность во время обсуждения потенциального выхода на IPO.

Первичное размещение акций запланировано на 2025 год, писал ранее РБК. Сейчас собственник назвал планируемую процедуру «средством демократизировать доступ к стоимости Telegram».

Как объяснил Дуров, выручка Telegram после введения премиум-аккаунтов и запуска рекламы, составляет «сотни миллионов долларов», а в текущем или следующем году мессенджер может стать прибыльным.

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      Дмитрий Воронин
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