Стало известно о причинах нелюбви Трампа к Украине

Politico: Трамп винит Украину в своих политических проблемах

Экс-президент США Дональд Трамп винит Украину, в том числе лично Владимира Зеленского, в своих политических проблемах. Об этом сообщает газета Politico.

Как указывает издание, первой причиной нелюбви Трампа к Украине стало судебное дело в отношении бывшего главы его избирательного штаба Пола Манафорта, работавшего советником бывшего президента Украины Виктора Януковича. Благодаря обнаруженным у Януковича документам стало известно о тайном подкупе различных украинских чиновников и журналистов. Там же 22 раза фигурировала фамилии Манафорта, против него было возбуждено дело, которое Трамп воспринял как попытку помешать его избирательной кампании.

Кроме того, бывший американский лидер обвинил Украину во взломе серверов Демократической партии США, что стало предлогом обвинить Россию во вмешательстве в выборы 2016 года.

Центральным конфликтом стала история с телефонным звонком Зеленскому в 2019 году, ставшая предлогом для импичмента президента США. В частности, Трамп потребовал от Киева начать расследование из-за давления в 2016 году вице-президента США Джо Байдена на Украину с целью прекращения расследования против компании Burisma, связанной с его сыном Хантером Байденом. В результате Киев расследование так и не начал, но сам факт разговора привел к процессу импичмента в отношении Трампа.

«Поэтому теперь Трамп страстно ненавидит Зеленского. И Зеленский это знает», — приводит издание слова бизнесмена Льва Парнаса, работавшего ранее на адвоката Трампа Руди Джулиани.

Ранее Трамп на совместной конференции со спикером Палаты представителей страны Майком Джонсоном заявил, что сейчас изучается возможность передачи помощи Украине займов вместо «подарка». Таким образом стало понятно, что Трамп хочет отказаться от системы помощи Киеву, выделяемой Джо Байденом.